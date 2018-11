Γιάννης για το κάρφωμα με Κουφό: «Είναι φίλος μου, θα είναι αμήχανο όταν μιλήσουμε ξανά» (vid)

Ενα από τα πιο εντυπωσιακά του καρφώματα έμελλε να είναι... περνώντας πάνω από τον Κουφό. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε τη φάση λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι φίλος μου, δεν θα μιλήσω άσχημα για αυτόν. Eίμαστε συμπατριώτες. Είναι σπουδαίο παιδί. Έχω γνωρίσει την οικογένειά του. Έχω γνωρίσει τη μητέρα του. Θα είναι κάπως αμήχανο όταν επιστρέψουμε στην Ελλάδα και μιλήσουμε ξανά, αλλά πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου»,

"He's a great guy....I've met his family. I've met his mother. It's going be kind of awkward when we go back to Greece and talk again, but you gotta do what you gotta do."

- @Giannis_An34 on posterizing Kosta Koufos pic.twitter.com/rXl5Mnx4wV

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 5, 2018