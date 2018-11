Triple double ο σούπερ Γιάννης σε μόλις τρεις περιόδους! (pic & vid)

Διψήφιος σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες μόλις σε τρεις περιόδους! Με λίγα λόγια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι συγκλονιστικός κόντρα στους Κινγκς.

O «Greek Freak» έκλεισε την τρίτη περίοδο με ασίστ, έχοντας 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 26'! Ακόμη το ματς δεν έχει τελειώσει.

Ο τελικός του απολογισμός: Σε 30' σημείωσε 26 πόντους, 15 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο κι ένα μπλοκ.

Of course @Giannis_An34 throws and incredible across court pass to @PlanetPat5 for his 10th dime and triple-double...to end the 3rd qtr!!#FearTheDeer pic.twitter.com/WJxHiZKsdc

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Νοεμβρίου 2018