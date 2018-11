Triple double ο σούπερ Γιάννης σε μόλις τρεις περιόδους! (pic)

Διψήφιος σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες μόλις σε τρεις περιόδους! Με λίγα λόγια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστικός κόντρα στους Κινγκς.

O «Greek Freak» έκλεισε την τρίτη περίοδο με ασίστ, έχοντας 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 τελικές πάσες σε 26'!

Ο τελικός του απολογισμός: Σε 30' σημείωσε 26 πόντους, 15 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο κι ένα μπλοκ.

#TripleDoubleAlert

Giannis Antetokounmpo notches his 2nd triple-double of the season (11th career) with 23 PTS, 12 REB, 10 AST at the end of Q3!#FearTheDeer pic.twitter.com/8lbtDCbVL3

— NBA (@NBA) 4 Νοεμβρίου 2018