Ο Γιάννης «έσβησε» τα φώτα στον Σάμπερτ! (vid)

Ο φόργουορντ των Κινγκς προσπάθησε να... ξεγελάσει τον Έλληνα φόργουορντ αλλά ο Γιάννης όχι μόνο δεν «ψάρωσε» αλλά τον φιλοδώρησε με μία μεγαλοπρεπέστατη τάπα!

Μάλιστα χαστούκισε τόσο δυνατά τη μπάλα με αποτέλεσμα να κάνει... γκελ στο ταμπλό! Μάλιστα στην εξέλιξη της φάσης ο Κρις Μίντλετον ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων! Διπλό το καλό από τον Γιάννη!

Δείτε το εντυπωσιακό μπλοκ του Αντετοκούνμπο

The Greek Freak with the REJECTION that leads to the K-Midd 3!!#FearTheDeer pic.twitter.com/wsaWWMrpKf

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Νοεμβρίου 2018