Ο Γιάννης «ζεσταίνεται» με τρίποντα πριν το τζάμπολ με Κινγκς! (vid)

Μέχρι στιγμής ο «Greek Freak» μετράει μόλις 1/17 τρίποντα στο ΝΒΑ και όπως φαίνεται το έχει πάρει... προσωπικά ενόψει και του αγώνα με την παρέα του Κώστα Κουφού.

Στο pregame του αγώνα δεν σταματάει να σουτάρει και να... ευστοχεί έξω από τα 7.25 μέτρα.

Δείτε το σχετικό βίντεο που «ανέβασαν» οι Μπακς.

On Thursday, Giannis tallied his 3rd 30-point/10-rebound game of the season as he scored 33 points and 11 rebounds!! #FearTheDeer pic.twitter.com/ZFPEuBADS2

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Νοεμβρίου 2018