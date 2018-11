Οι Σπερς του Πόποβιτς εντυπωσιάζουν στο ξεκίνημα της σεζόν και έχουν ρεκόρ 6-2.

Για αυτό οφείλονται σε μεγάλο βαθμό και οι ΝτεΡόζαν-Όλντριτζ, οι οποίοι... καθάρισαν και τους Πέλικανς του Ντέιβις.

Ο ΝτεΜάρ είχε 26, ενώ ο ΛαΜάρκους πρόσθεσε 22 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Απολαύστε τους

The @spurs win their fourth straight game behind DeMar DeRozan's 26 PTS & LaMarcus Aldridge's 22 PTS/12 REB! #GoSpursGo pic.twitter.com/vdvfySuo7O

— NBA (@NBA) 4 Νοεμβρίου 2018