Το πήρα πάνω του ο «Βασιλιάς».

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση τη φετινή σεζόν και... σκότωσε τους Μπλέιζερς στην έδρα του.

Μέτρησε 28 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, με τους λιμνάνθρωπους να νικούν με 114-110.

Απολαύστε τον

28 PTS. 5 REB. 7 AST.

LeBron James leads the @Lakers to the 114-110 victory! #LakeShow pic.twitter.com/qNZehbioL2

— NBA (@NBA) 4 Νοεμβρίου 2018