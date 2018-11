Ο σέντερ των Σίξερς έκανε ό,τι ήθελε στο πρώτο ημίχρονο και ολοκλήρωσε το ματς με 39 πόντους και 17 ριμπάουντ για την ομάδα του που ανέβηκε στο 6-4 στην κατάταξη.

Δείτε τα highlights του Τζοέλ Εμπίντ στο ματς με τους Πίστονς

Joel Embiid puts up 39 PTS (21 in Q2) to lead the @sixers over DET at home! #HereTheyCome pic.twitter.com/rv2zwMSDSb

— NBA (@NBA) 3 Νοεμβρίου 2018