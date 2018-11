Είδε τους Ρόκετς να προβληματίζουν τη φετινή σεζόν και είπε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Ο Κρις Πολ μέτρησε 32 πόντους, 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ κόντρα στους Νετς. μια εμφάνιση που ήταν αρκετή να οδηγήσει στη νίκη το Χιούστον.

Δείτε την παράσταση του

Chris Paul guides the @HoustonRockets to victory on the road with 32 PTS, 11 AST, 7 REB! #Rockets pic.twitter.com/yIho7C2FOu

— NBA (@NBA) 3 Νοεμβρίου 2018