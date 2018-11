Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Βίκτορ Ολαντίπο. Ο ηγέτης των Πέισερς ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του κόντρα στους Μπουλς και δεν είχε πρόβλημα να τους οδηγήσει στη νίκη, μαζί με τον Κόλισον φυσικά που έβαλε το σουτ στο τέλος.

Μέτρησε 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε μια all star εμφάνιση.

Απολαύστε τον

Victor Oladipo tallies 25 PTS, 14 REB, 5 AST to help the @Pacers go to 6-3 on the season! #Pacers pic.twitter.com/D43Xhi83g3

— NBA (@NBA) 3 Νοεμβρίου 2018