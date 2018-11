Τι κάνουν οι Ουόριορς...

Οι Πρωταθλητές έχουν πάει το παιχνίδι σε άλλο επίπεδο και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Η επίθεση που έβαλαν κόντρα στους Γουλβς ήταν απίστευτη και κατέληξε μετά από αρκετές πάσες σε καρφωματάρα του Τζόουνς.

Απλά δείτε τα βίντεο:

Dubs at the rim pic.twitter.com/xd6fOajoS7

Warriors were playing games on this sequence pic.twitter.com/iqHo8GB7h4

— Bleacher Report (@BleacherReport) 3 Νοεμβρίου 2018