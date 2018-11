Ο Φοξ έκανε ρεκόρ που μόνο ο ΛεΜπρον είχε! (pic & vid)

Φοβερά πράγματα κάνει ο ΝτεΆαρον Φοξ τη φετινή σεζόν, κάτι που φαίνεται και από το ρεκόρ των Κινγκς (6-3).

Η «αλεπού» του Σακραμέντο έκανε... παπάδες απέναντι στους Χοκς, αφού τελείωσε το ματς με 31 πόντους, 15 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

Με αυτόν τον τρόπο έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο 2ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς με triple double και «30άρα» στο ίδιο ματς πριν γίνει 21 ετών.

Ο Φοξ έχει... εκτοξεύσει το παιχνίδι των Κινγκς!

Only two players in NBA history have had a 30-point triple-double before turning 21 years old: LeBron James twice and De'Aaron Fox tonight.

h/t @EliasSports pic.twitter.com/KhDzHR5gco

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2 Νοεμβρίου 2018