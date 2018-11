Στο Κλίβελαντ και επίσημα το All Star Game του 2022 (pics)

Το All Star Game επιστρέφει στο Κλίβελαντ για πρώτη φορά μετά το 1997 (ο Κόμπι είχε κερδίσει τον διαγωνισμό καρφωμάτων), με το ΝΒΑ να το ανακοινώνει

Το γήπεδο των Καβς, το Quicken Loans Arena θα φιλοξενήσει την γιορτή των κορυφαίων παικτών της λίγκας και σίγουρα το θέαμα αναμένεται εντυπωσιακό.

Φέτος το All Star Game θα γίνει στη Σάρλοτ, του χρόνου στο Σικάγο και το 2021 στην Ιντιανάπολις.

Cleveland to host #NBAAllStar 2022!

The annual game will take place at @TheQArena, home of the @cavs, on Sunday, February 20, 2022. pic.twitter.com/MC2Z4gEch6

— 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) 1 Νοεμβρίου 2018