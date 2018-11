Αφιερωμένη στον Prince η νέα μoβ φανέλα της Μινεσότα! (pic & vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Κλέβει την παράσταση η νέα φανέλα των Τίμπεργουλβς.

Οι λύκοι παρουσίασαν τη city edition, στην οποία ξεχωρίζει το μοβ χρώμα, ενώ τιμούν με αυτό τον τρόπο την μνήμη του Prince που γεννήθηκε στη Μινεσότα και έγραψε την δική του ιστορία στο τραγούδι.

T-Wolves pay tribute to Prince with new City Edition jerseys.

( @Timberwolves) pic.twitter.com/vUMju4eP9M

— theScore (@theScore) 1 Νοεμβρίου 2018