Οι Ουόριορς είναι ασταμάτητοι στο παρκέ και ο Στεφ Κάρι δεν αλλάζει τα γούρια του. Για ακόμα μια φορά πριν το ματς με τους Πέλικανς ο άσος της ομάδας του Όκλαντ σούταρε από το τούνελ και φυσικά αποθεώθηκε από τον κόσμο.

Βέβαια χρειάστηκε δύο προσπάθειες, αφού στην πρώτη πέτυχε την... κάμερα.

The tunnel shot from Steph Curry never gets old (via @warriors) pic.twitter.com/Cf9IL3nXms

— SLAM (@SLAMonline) 1 Νοεμβρίου 2018