Ο Ντόντσιτς περίμενε υπομονετικά για να πάρει την φανέλα του ΛεΜπρον! (vids)

Απίστευτη σκηνή μετά το τέλος του αγώνα των Μάβερικς με τους Λέικερς. Ο Λούκα Ντόντσις, που ζει την παρθενική του σεζόν στο ΝΒΑ και τα πηγαίνει εξαιρετικά, περίμενε μετά το τέλος του παιχνιδιού να πάρει μια φανέλα του ΛεΜπρον.

Ο νεαρός περσινός MVP της Euroleague δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τους υπόλοιπους της ηλικίας του και στήθηκε υπομονετικά έξω από τα αποδυτήρια για να του φέρουν την φανέλα του «Βασιλιά». Όταν πλέον ήρθε του εξήγησαν ότι είναι υπογεγραμμένη και αποχώρησε για τα αποδυτήρια της ομάδας του.

Luka Dončić still had a smile on his face after a close loss in L.A. Why? He got LeBron’s jersey afterwards. pic.twitter.com/mRfUyn7tpX — Dave McMenamin (@mcten) 1 Νοεμβρίου 2018

Luka Doncic is waiting outside the #Lakers locker room to meet one of his favorite players, LeBron James. LBJ has a Jersey coming for the 19-year-old star. #LakeShow pic.twitter.com/UG6bmmrkoH — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) 1 Νοεμβρίου 2018