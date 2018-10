Έτοιμος να παίξει με Σέλτικς ο Γιάννης! (pic)

Η αγκωνιά του Γκόρντον πάνω στο κεφάλι του Γιάννη Αντετοκούνμπο οδήγησε τον Greek Freak να μπει σε πρωτόκολλο διάσεισης και να χάσει το ματς με τους Ράπτορς.

Όμως πλέον ο ηγέτης των Μπακς είναι και πάλι... ετοιμοπόλεμος και έτοιμος να παίξει κόντρα στους Σέλτικς (2/11, 02:00).

Τα... ελάφια μέσω social media ενημέρωσαν πως προπονήθηκε κανονικά και επιστρέφει στη δράση.

Οι Μπακς έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ με 7-0!

Giannis practiced today and is cleared to return tomorrow.#FearTheDeer pic.twitter.com/tGKh0eMDWv

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 31 Οκτωβρίου 2018