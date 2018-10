Ντεμπούτο κόντρα στους Θάντερ ο Χάουαρντ (pic)

Η Ουάσιγκτον υποδέχεται την Οκλαχόμα και ο κόουτς Σκοτ Μπρουκς αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Ντουάιτ Χάουαρντ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στη μέση.

Ο θηριώδης σέντερ έπαιξε πέρσι στους Χόρνετς έχοντας 16.6 πόντους και 12.5 ριμπάουντ σε 81 αγώνες. Παρεμπιπτόντως, οι Ουίζαρντς έχουν ρεκόρ 1-6 στη regular season.

Sources on @TheAthleticNBA @WatchStadium: Wizards center Dwight Howard is planning to make his season debut in Washington on Friday against OKC — allowing the team to view roster with an important starter in lineup.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 31 Οκτωβρίου 2018