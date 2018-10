Το εντυπωσιακό promo των Νετς και η... προειδοποίηση στους Πίστονς για τη βραδιά του Halloween! (vid)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Συγκεκριμένα επέλεξαν τον Τζάρετ Άλεν που φοράει το νούμερο 31 και ο οποίος είχε φιλοδωρήσει στο παρελθόν με ουκ ολίγες τάπες τους παίκτες των Πίστονς.

Σαν να προειδοποιούν οι Νετς την ομάδα του Ντιτρόιτ ότι... έρχονται στον «εφιάλτη» τους!

Πραγματικά εξαιρετικό και... ατμοσφαιρικό το βίντεο!

No. 31 is waiting for you, Detroit...

Time to face your Halloween nightmares. pic.twitter.com/oqPhqNbeZj

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 31 Οκτωβρίου 2018