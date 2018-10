To NBA... απολαμβάνει με την ψυχή του το Halloween! (pics & vids)

Μια από τις αγαπημένες γιορτές των Αμερικανών είναι το Halloween και την χθεσινή βραδιά βρήκαν την ευκαιρία να το ευχαριστηθούν με την ψυχή τους. Από αυτό για ακόμα μια φορά δεν έμειναν εκτός οι αστέρες του ΝΒΑ, που έβαλαν τα δυνατά τους να κάνουν την διαφορά.

Λόνζο Μπολ και ΛεΜπρον Τζέιμς ήταν καταπληκτικοί, ενώ και ο Ουόλκερ δεν έμεινε πίσω προσφέροντας μοναδικό θέαμα.

. @KingJames is simply terrifying this Halloween.

Kemba with the killer Chucky moves.

Clutch scaring all the kids and a few adults pic.twitter.com/jARiPevZTU

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 31 Οκτωβρίου 2018