Έσπασε το... φράγμα των 19.000 πόντων ο Πάρκερ! (pic)

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Γάλλος point guard μετρούσε 18.985 πόντους και ήθελε άλλους 15 προκειμένου να μπει στο «club» των 19.000! Όπως και έγινε. Απέναντι στο Μαϊάμι σκόραρε 24 πόντους και έγινε ο 59ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που τα κατάφερε.

Μάλιστα ξεπέρασε στην 58η θέση τον Ντέιλ Έλις που είχε 19.004 πόντους ενώ χρειάζεται άλλους 7 πόντους για να προσπεράσει και τον (πάλαι ποτέ παίκτη του Άρη, έστω και για ένα ματς), Ρέτζι Θίους (19.015π.)

Tony Parker has officially surpassed the 19,000 point mark for his career. He is 1 of only 7 international born players to reach that mark in NBA history! #Hornets30 pic.twitter.com/P4GCTbMdTQ

— Jason Huber (@_JasonHuber) 31 Οκτωβρίου 2018