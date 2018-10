Ο σταρ της ομάδας έφτασε τα 665 κλεψίματα και άφησε πίσω του τον Νταγκ Κρίστι, ο οποίος είχε μετρήσει από τη πλευρά του 664 κλεψίματα ως παίκτης των Ράπτορς.

Πλέον ο Λόουρι μπορεί να... καμαρώνει για το μοναδικό milestone που φέρει την υπογραφή του.

With 2 steals tonight, Kyle Lowry passed Doug Christie for 1st on the @Raptors all-time steals list with 665 steals. pic.twitter.com/r29o5BksMP

— NBA.com/Stats (@nbastats) 30 Οκτωβρίου 2018