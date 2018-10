Συγκεκριμένα το ρεκόρ των 14 τριπόντων σε ένα ματς ήρθε και με τη βοήθεια του... διάσημου ηθοποιού Ουίλ Φερέλ!

Πριν από 10 χρόνια είχε «βγει» στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία «Semi-Pro» όπου ο Φερέλ υποδυόταν τον Τζάκι Μουν.

Όπως είπε ο Τόμπσον ο συγκεκριμένος χαρακτήρας είναι ο αγαπημένος του και γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποίησε την κορδέλα στο κεφάλι!

The legend of headband Klay. (via @NickFriedell) pic.twitter.com/2SB4Sp8bRp

