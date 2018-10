Φοβερά πράγματα έκαναν οι Ουόριορς στο ματς με τους Μπουλς.

Οι πρωταθλητές έκανε νέο ρεκόρ με τα 24 εύστοχα τρίποντα που πέτυχαν και σε αυτό βοήθησε σε μεγάλο βαθμό ο Κλέι Τόμπσον με τα 14 που... έσπασε το ρεκόρ του Στεφ Κάρι.

«Έβρεξε» τρίποντα στο Σικάγο, αφού οι... πολεμιστές βομβάρδιζαν το αντίπαλο καλάθι.

The @warriors hit a franchise-record 24 3-pointers in their victory on the road in Chicago! #DubNation #KiaTipOff18 pic.twitter.com/MtiB0O14oW

— NBA (@NBA) 30 Οκτωβρίου 2018