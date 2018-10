Διαστημικός Τόμπσον: Έσπασε το ρεκόρ του Κάρι στα τρίποντα! (pic & vid)

Τι έκανες ρε Κλέι Τόμπσον!

Ο παίκτης των Ουόριορς... διαλύει τους Μπουλς και ήδη έχει σπάσει το ρεκόρ τριπόντων σε ένα ματς, αφού έβαλε 14 (14-24)! Ο Κλέι ξεπέρασε τον Στεφ Κάρι, ο οποίος είχε ευστοχήσει σε 13 στο ματς με τους Πέλικανς τον Νοέμβριο του 2016.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τι έχει κάνει. Ακόμα έχει ένα ολόκληρο δωδεκάλεπτο μπροστά του. Μετρά και 52 πόντους.

KLAY THOMPSON HAS BROKEN THE NBA RECORD FOR MOST 3-POINT FIELD GOALS IN A GAME!

HE HAS 14 3'S AND 52 POINTS! #DUBNATION

— NBA (@NBA) 30 Οκτωβρίου 2018