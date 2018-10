Πόσα θες να μας τρελάνεις ρε Κλέι Τόμπσον!

Ο παίκτης των Ουόριορς έχει πάρει... φωτιά κόντρα στους Μπουλς και μετρά 10 τρίποντα και 36 πόντους στο ημίχρονο.

To ρεκόρ σε έναν αγώνα το έχει ο Στεφ Κάρι με 13!

Λέτε να το σπάσει ο Κλέι;

Klay Thompson (36 PTS, 10 3PM) GOT BUCKETS for the @warriors in half #1! #DubNation #KiaTipOff18 pic.twitter.com/eAZoeDsPMo

— NBA (@NBA) 30 Οκτωβρίου 2018