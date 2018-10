Ο Greek Freak οδήγησε τους Μπακς στο 6-0 και μεταξύ άλλων πρόσφερε και πολλές εντυπωσιακές φάσεις! Αποτέλεσμα; Να βρεθεί στο... σχετικό βίντεο με τα θεαματικά highlights της εβδομάδας.

Πάντως το κάρφωμα που έκανε απέναντι στους Σίξερς, το βλέπεις το ξαναβλέπεις και... δεν το χορταίνεις!

The BEST PLAYS from around the Association during Week 2 of the 2018-19 season! #KiaTipOff18https://t.co/794uJGIWck

— NBA (@NBA) 29 Οκτωβρίου 2018