Οι δύο παίκτες των Σέλτικς έπαιξαν «μονό» στο περιθώριο της προπόνησης στη Βοστόνη ωστόσο οι «Κέλτες» δεν έκαναν γνωστό ποιος από τους δύο κέρδισε!

Πάντως έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο από την μεταξύ τους μονομαχία στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Putting in some extra 1-on-1 work after practice pic.twitter.com/Jqrb9Ia6ek

— Boston Celtics (@celtics) 29 Οκτωβρίου 2018