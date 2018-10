Ο Γιάννης καλύτερος παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή και ο Κάρι στην Δύση! (pic)

Ο Έλληνας γκαρντ οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στο αήττητο 6-0 έχοντας εξαιρετικά νούμερα σε αυτά τα ματς! Συγκεκριμένα μέτρησε 25 πόντους κατά μέσο όρο, 14,2 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ!

Αντίστοιχα, ο Στεφ Κάρι που αναδείχθηκε καλύτερος στην Δυτική Περιφέρεια είχε 33,9 πόντους, 5,6 ασίστ και 6,6 τρίποντα σε κάθε ματς ωστόσο οι Ουόριορς γνώρισαν και μία ήττα σε επτά -συνολικά- παιχνίδια.

The Week 2 #NBA Players of the Week! @Giannis_An34 of the @Bucks (East)@StephenCurry30 of the @warriors (West) pic.twitter.com/OjFbpl6VdP

— NBA (@NBA) 29 Οκτωβρίου 2018