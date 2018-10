Δεν παίζει με Ράπτορς λόγω διάσεισης ο Αντετοκούνμπο

Η αγκωνιά του Γκόρντον στο κεφάλι του Γιάννη Αντετοκούνμπο υποχρέωσε τους Μπακς να κρατήσουν για πολύ ώρα στα αποδυτήρια τον Έλληνα σούπερ σταρ ώστε να εξεταστεί για πιθανή διάσειση.

Ο Greek Freak αγωνίστηκε μόνο 19 λεπτά, εξηγώντας στους εκπροσώπους του Τύπου πως «δέχθηκα χτύπημα στο κεφάλι. Προσπάθησα να κάνω μπλοκ και έπεσα κάτω. Δεν θυμάμαι πολλά, αλλά πρέπει να προσέχω μετά από αυτό. Κάναμε τεστ στην 2η και 3η περίοδο. Θυμάμαι το χτύπημα. Είμαι καλά όμως».

Εν τέλει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αποψινή αναμέτρηση των Μπακς με τους Ράπτορς αφού εφαρμόστηκε το αυστηρό πρωτόκολλο του ΝΒΑ γύρω από παρόμοιους τραυματισμούς. Θυμίζουμε πως από τον αγώνα θα απουσιάσει και ο Καουάι Λέοναρντ για λόγους ξεκούρασης.

Giannis Antetokounmpo has been placed in the NBA’s concussion protocol and will not play in tonight’s game against Toronto. pic.twitter.com/HNyrcu2BLs

