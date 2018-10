Ο 41χρονος προπονητής αποδεσμεύτηκε από τους «ιππότες» μετά το 0-6 με την έναρξη του ΝΒΑ, αλλά θα πάρει μια καλή αποζημίωση.

Συγκεκριμένα, το φετινό συμβόλαιο του Λου ανερχόταν στα $15 εκατομμύρια, ποσό το οποίο θα εισπράξει, μετά την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ομάδα του Κλίβελαντ.

Ty Lue had approximately $15M left on his Cavaliers contract, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 28 Οκτωβρίου 2018