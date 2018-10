Μια πρωτότυπη ιδέα είχε ο πάλαι ποτέ φόργουορντ/σέντερ των Πίστονς, Κινγκς, Πέισερς, Καβαλίερς και Σέλτικς για το Halloween.

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ το 2008 ντύθηκε... Στίβεν Άνταμς και το αποτέλεσμα σε αφήνει άφωνο, αφού η ομοιότητα με τον παίκτη των Θάντερ είναι απλά... τρομακτική!

Am I his father or is he mine? pic.twitter.com/Q8m5hCprJ4

— Scot Pollard (@ScotPollard31) 28 Οκτωβρίου 2018