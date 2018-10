Και πως να μην έχει;

Ο ηγέτης των Ουόριορς ήταν... on fire για ακόμα ένα ματς και «βομβάρδισε» τα καλάθια των Νετς!

Σε ένα στιγμιότυπο που έπιασε ο τηλεοπτικός φακός, ο Κάρι έχει πάρει θέση για τρίποντο, αλλά ο «Ίγκι» σηκώνεται από τον πάγκο και πανηγυρίζει, πριν καν αυτό βρει στόχο!

Iggy didn’t even have to watch lol he knew pic.twitter.com/5RuNDlXl7U

— Rob Perez (@WorldWideWob) 28 Οκτωβρίου 2018