Ο «MJ» αναρωτιέται ποιος είναι ο καλύτερος ever και ο ΛεΜπρόν δηλώνει... έτοιμος! (pic & vid)

Ο «MJ» κάθεται στον καναπέ του και αναρωτιέται: «Πολλά λέγονται αυτές τις ημέρες για το ποιος είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Για το ποιος έχει τους τίτλους, ποιος διαδραματίζει μεγάλο ρόλο, ποιος είναι πιο καθοριστικός. Το καταλαβαίνω, είναι δύσκολη απόφαση. Ίσως ο καλύτερος τρόπος να το μάθουμε είναι να αναμετρηθούμε...».

Ο «GOAT», βέβαια, είπε τον... μονόλογό του για χάρη του promo του Packers - Patriots για το NFL, αλλά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απάντησε με χιουμοριστικό τρόπο.

«Είμαι έτοιμος! Ωχ, λάθος μου, ίσως εσύ να ήσουν, εε τέλοσπάντων, συνεχίζω το πρόγραμμά μου!», έγραψε στο twitter ο «Βασιλιάς».

IM READY!!!! Oh my bad I thought, maybe u were, umm never mind back to my regular schedule program https://t.co/4JmeesffNu

How do you settle the debate over who is the ‘Greatest of All Time?’@Jumpman23 wants to see it happen head-to-head. pic.twitter.com/L4v6kOvJfF

— SNF on NBC (@SNFonNBC) 29 Οκτωβρίου 2018