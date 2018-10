Ο Στεφ Κάρι για 7ο σερί ματς έχει πετύχει πάνω από πέντε τρίποντα ανά ματς - κάτι που δεν έχει σημειώσει ποτέ κανείς.

Στο ματς με τους Νετς ο 30χρονος γκαρντ ήταν... καυτός. Χαρακτηριστικά, «εκλεισε» το 1ο δωδεκάλεπτο με 16 πόντους (3/4τρ.), από τους 32 της ομάδας του.

HERE WE GO AGAIN. Steph Curry sets NBA record for consecutive games (7) with at least 5 threes made. It’s the first half. pic.twitter.com/ywNp2Fb4jI

— Stephen Wobby (@WorldWideWob) October 28, 2018