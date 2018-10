Ο Κάρι προσπέρασε Ουίλκς και Ρίτσαρτσον στους καλύτερους σκόρερ του ΝΒΑ! (pic)

Μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του ΝΒΑ, αλλά στον πίνακα των σκόρερ βρίσκεται αρκετά... πίσω.

Πριν από το παιχνίδι στο Μπρούκλιν βρισκόταν στην 145η θέση έχοντας 14.636 πόντους, οκτώ λιγότερους από τους Τζαμάλ Ουίλκς και Τζέισον Ρίτσαρτσον οι οποίοι είχαν κλείσει τις καριέρες τους, στους 14.644 πόντους.

Όπως αποδείχθηκε τους προσπέρασε πολύ... γρήγορα και ήταν εκείνος που «σκαρφάλωσε» στην 144η θέση. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις εάν και εφόσον είναι υγιής και δεν χάσει παιχνίδια αναμένεται να φτάσει φέτος μέχρι και την 110η θέση.

