Τόμας: «Θα γίνω φανταστικός GM, πρέπει να πάρουν παλιοί παίκτες τέτοιον ρόλο» (pic)

Προφανώς μετά τα όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό στους Καβαλίερς όπου βρέθηκε την περσινή σεζόν μετά το trade με τον Ίρβινγκ, με αποκορύφωμα την πρόσφατη απόλυση του Τάιρον Λου, ο βραχύσωμος γκαρντ θέλησε να εκφράσει την δική του άποψη.

Ουσιαστικά να τονίσει ότι οι παίκτες που έχουν βρεθεί στο ΝΒΑ θα πρέπει να ασχοληθούν με τα front offices των ομάδων: «Όταν ολοκληρωθεί η καριέρα μου ύστερα από 10 χρόνια, τότε σίγουρα θα βρεθώ στο front office κάποιας ομάδας του ΝΒΑ. Θα είμαι φανταστικός GM! Πρέπει και άλλοι παλιοί παίκτες να πάρουν τέτοιους ρόλους» ανέφερε σε σχετικό tweet ο Τόμας.

Once my career over in about 10yrs Ima def get into the front office of one of these NBA teams. Ima be a dope ass GM! Need more former players in those roles

