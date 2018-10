Βάζουν στα... πιτς τον Λοβ οι Καβαλίερς (pic)

Όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν, η επιστροφή του 30χρονου φόργουορντ στα παρκέ δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Ο Λοβ ταλαιπωρείται από την preseason ακόμα με τραυματισμό στο πόδι κι έχει χάσει ήδη 2 παιχνίδια. Έτσι, οι «ιππότες» σχεδιάζουν να τον ξεκουράσουν για αρκετό καιρό ακόμα, μέχρι να νιώσει καλύτερα, αν ο παίκτης δεν ακολουθήσει μια πιο γρήγορη θεραπεία.

Love missed most of Cleveland's exhibition season and is still dealing with the foot issue, so an extended absence is a possibility unless the Cavaliers can determine a speedier treatment course https://t.co/Od8C4f5M0t

