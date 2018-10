«Πόρτα» των Ρόκετς στους Σπερς για Γκόρντον (pic)

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, η ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς πρότεινε ένα draft pick πρώτου γύρου και χρήματα προκειμένου να τον αποκτήσουν.

Όμως, οι Ρόκετς ήταν αρνητικοί σε αυτήν την πρόταση και έτσι δεν προχώρησε το trade μεταξύ των δύο ομάδων.

Στα πέντε ματς μέχρι σήμερα, ο Γκόρντον μετράει μετά μέσο όρο 14,4 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ.

The San Antonio Spurs have expressed interest in Rockets G Eric Gordon. Discussions did not go far, Spurs offered a 1st round pick and salary filler, Rockets did not feel the return was enough.

— Basketball Rehab (@BasketballRehab) 28 Οκτωβρίου 2018