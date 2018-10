Οι Καβς δεν... σταυρώνουν νίκη στο ξεκίνημα της σεζόν και αυτό δεν άλλαξε κόντρα στους Πέισερς.

Οι Βίκτορ Ολαντίπο και Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς είχαν... κέφια με τον πρώτο να έχει 24 πόντους και 6 ασίστ και τον δεύτερο να προσθέτει 25.

Δείτε τα όσα έκανε το δίδυμο της Ιντιάνα

Bojan Bogdanovic (25 PTS) and Victor Oladipo (24 PTS, 6 AST) led the way for the #Pacers as they defeated the Cavs! pic.twitter.com/rGdVHEB68L

— NBA TV (@NBATV) 28 Οκτωβρίου 2018