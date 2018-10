Μεγάλο ματς έκανε ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν απέναντι στους Λέικερς.

Ο ηγέτης του Σαν Αντόνιο μέτρησε 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ.... πλήγωσε τους λιμνάνθρωπους με καλάθι του, 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Δείτε το show του ΝτεΜάρ

DeMar DeRozan goes off for 30 PTS, 12 REB, 8 AST to fuel the @spurs win at home over LAL! #GoSpursGo #KiaTipOff18 pic.twitter.com/qbbl5RQbyw

— NBA (@NBA) 28 Οκτωβρίου 2018