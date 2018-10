«Μάγεψε» ο Ρίκι Ρούμπιο κόντρα στους Πέλικανς.

Ο γκαρντ των Τζαζ είχε 28 πόντους, 12 ασίστ και 6 ριμπάουντ, κάτι που ήταν αρκετό για τους Μορμόνους για να φύγουν με ένα εντυπωσιακό διπλό από τη Νέα Ορλεάνη.

Δείτε τι έκανε ο Ισπανός

Ricky Rubio does it all for the @utahjazz, posting 28 PTS, 12 AST, 6 REB in the victory! #TeamIsEverything #KiaTipOff18 pic.twitter.com/j97jGyxeaA

— NBA (@NBA) 28 Οκτωβρίου 2018