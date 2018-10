Με τέτοιο Εμπίντ πως να χάσουν οι Σίξερς;

O Kαμερουνέζος σέντερ μέτρησε 27 πόντους και 14 ριμπάουντ, οδηγώντας στη νίκη την ομάδα του.

Απολαύστε τα όσα έκανε κόντρα στους Χόρνετς

Joel Embiid records a double-double of 27 PTS, 14 REB to guide the @sixers W at home! #HereTheyCome #KiaTipOff18 pic.twitter.com/kcRr0h0s7I

— NBA (@NBA) 28 Οκτωβρίου 2018