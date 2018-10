Δεύτερο καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία των Μπακς! (pic)

«Τρελαίνουν» κόσμο οι Μπακς.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν... σπασμένα τα φρένα φέτος και έχουν ξεκινήσει με 6-0, μετά και τη νίκη με τους Μάτζικ.

Αυτό είναι και το δεύτερο καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας μετά το 1971, τότε που τα... ελάφια είχαν 7-0.

Τα επόμενα ματς είναι με Ράπτορς και Σέλτικς, με τον «Greek Freak» και τους συμπαίκτες του να ψάχνουν 2 νίκες για να γράψουν ιστορία.

Bucks (unbeaten) In Six. 113-91 the @bucks beat the Magic at @FiservForum continuing their 2nd best start in team history. Hear all the calls from @nbated and from @PlanetPat5 after the win in your Game Recap from @tmjgarcia & the Bucks Radio Networkhttps://t.co/cIpBoOXHqw

— Justin Garcia (@tmjgarcia) 28 Οκτωβρίου 2018