Γιάννης: «Δεν θα ψάχνω για... γόνατα στο eBay!» (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο (21 πόντοι) μίλησε μετά το ματς με τους Ματζικ και στάθηκε στην αγκωνιά που δέχθηκε από τον Γκόρντον στο πρώτο δωδεκάλεπτο, ενώ έδωσε μια φοβερή απάντηση όταν ρωτήθηκε για τον χρόνο συμμετοχής του (23 λεπτά).

«Δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι. Προσπάθησα να κάνω μπλοκ και έπεσα κάτω. Δεν θυμάμαι πολλά, αλλά πρέπει να προσέχω μετά από αυτό. Κάναμε τεστ στην 2η και 3η περίοδο. Θυμάμαι το χτύπημα. Είμαι καλά όμως», ανέφερε στην αρχή.

Όταν ρωτήθηκε για τον χρόνο συμμετοχής του, η απάντηση του έκλεψε την παράσταση

«Όταν φτάσω τα 40, αποσυρθώ και κοντράρομαι με τα παιδιά μου, θα έχω ακόμα τα γόνατα μου. Δεν θέλω να ψάχνω για γόνατα στο... eBay», τόνισε ο ηγέτης των Μπακς.

