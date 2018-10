Εντυπωσιακός ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κόντρα στους Σπερς.

Ο Βασιλιάς είχε 35 πόντους και 11 ριμπάουντ, όμως δεν μπόρεσε να οδηγήσει τους Λέικερς στη νίκη, χάνοντας και το σουτ που θα έστελνε το ματς στην παράταση στο τέλος.

Δείτε τα όσα έκανε ο Λεμπρόν

LeBron James records 35 PTS, 11 REB, 4 AST for the @Lakers in San Antonio. #LakeShow #KiaTipOff18 pic.twitter.com/K7SXSplRIs

— NBA (@NBA) 28 Οκτωβρίου 2018