Έκτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ ο ΛεΜπρόν, πέρασε τον Νοβίτσκι! (pic & vid)

Μπορεί οι Λέικερς να ηττήθηκαν από τους Σπερς, αλλά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα θυμάται για καιρό αυτό το βράδυ.

Ο Βασιλιάς συνεχίζει να ανεβαίνει στη.. σκάλα με τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ και πλέον φιγουράρει στην 6η θέση, ξεπερνώντας τον Ντιρκ Νοβίτσκι

Ο ηγέτης των Λέικερς μετρά 31.202, με τον Γερμανό σταρ των Μάβερικς να βρίσκεται στους 31.187.

Ακόμα ένα... παράσημο στην καριέρα του ΛεΜπρόν!

Ο «βασιλιάς» πριν από το ματς με τους Σπερς χρειαζόταν 21 πόντους για να προσπεράσει τον Γερμανό και τα κατάφερε, φτάνοντας τους 35. Έτσι, ο ΛεΜπρόν ανέβηκε στην 6η θέση με 31.202 πόντους.

Πάνω του είναι οι Τζαμπάρ, Μαλόουν, Κόμπι, Τζόρνταν και Τσάμπερλεϊν!

Eπιπλέον ο Βασιλιάς είναι 4ος στη λίστα μετα περισσότερα ματς με «30άρα» και 6ος στα εύστοχα σουτ.

.@KingJames just keeps climbing.

With 35 points tonight, he moves to 6th on the NBA's all-time scoring list. pic.twitter.com/DZxGZXT7bc

— SportsCenter (@SportsCenter) 28 Οκτωβρίου 2018