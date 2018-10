Οι Μπακς νίκησαν και τους Μάτζικ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν οι πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης οδηγώντας την ομάδα του στο 6-0.

Σε 119' είχε 21 πόντους με 9/12 δίποντα, 3/4 βολές και ο/0 τρίποντα, ενώ μάζεψε 7 ριμπάουντ και είχε μία ασίστ.

θαυμάστ τον:

The best from The Greek Freak in the WIN:

21 PTS | 7 REB pic.twitter.com/MjiQ5Pd8wb

