Στο video που θα δείτε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καρφώνει για να βάλει αρχικά μπροστά την ομάδα του στο σκορ με 4-3 και στη συνέχεια για να μειώσει στον πόντο (7-6).

Giannis throwing it down with AUTHORITY!!#FearTheDeer pic.twitter.com/HyiRgteH9P

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 28, 2018