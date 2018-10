Οι Ουόριορς κοροϊδεύουν την Φέργκι για τον... άντρα της (vids)

Μετά την νίκη τους οι Ουόριορς επί των Νικς «διασκέδασαν» με ένα remix που έχει γίνει από την εκτέλεση της Φέργκι του εθνικού ύμνου, που η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν η καλύτερη δυνατή στο All Star Game.

Ο σύζυγος της ο ηθοποιός Τζος Ντουχάμελ βγήκε να υπερασπιστεί την γυναίκα του και έριξε τα... βέλη του κυρίως στον Ντρέιμοντ Γκριν, τον οποίο χαρακτήρισε καθ@@ι.

Αυτό μάλλον δεν άρεσε στον παίκτη των Ουόριορς και επέλεξε μαζί με τους συμπαίκτες του βάλουν το remix και να... διασκεδάσουν με αυτό, δίνοντας προφανώς την απάντηση τους.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Welcome to #NBATwitter Josh Duhamel. #DraymondGreen On today's @FairGameonFS1 at 5:30pm ET. pic.twitter.com/Zz0P6bsKlh

— Kristine Leahy (@KristineLeahy) 25 Οκτωβρίου 2018